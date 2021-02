Junges IT-Talent (15) aus St. Veit baut Websites

Junge Talente fördern

Neben seinen Aufgaben und Meetings im Distance Learning hat der 15-Jährige viele Arbeitszeiten in die Gestaltung der neuen Homepage der HAK Althofen investiert. „Mit der richtigen Zeiteinteilung funktioniert das schon“, so der junge Webdesigner. In der Schule freut man sich auf jeden Fall besonders über das Ergebnis. „Uns ist es wichtig, Talente zu fördern und Schüler bei der Umsetzung solcher Projekte zu unterstützen“, betont Direktor Hannes Scherzer, der sich darüber freut, dass es bereits in der 2. KLasse einen Young Enterpreneur gibt.