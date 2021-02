Alltours plant Hotel-Urlaub nur noch mit Impfung

Viele Menschen, die skeptisch gegenüber der Coronavirus-Vakzine sind, hatten bereits befürchtet, dass es zu einer Bevorzugung von Geimpften kommen könnte - nun machte das erste Unternehmen den Schritt in diese Richtung. Wer ab Herbst in einem Allsun-Hotel des Veranstalters Alltours unterkommen möchte, muss eine Impfung gegen den tückischen Erreger vorweisen können. Die Meinungen in sozialen Netzen sind dazu gespalten.