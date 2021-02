Statt Insel für Linz wird nun „UfA“ realisiert

„UfA“ wird grün

Vorweg: Das Projekt bekommt einen neuen Arbeitstitel. Aus der „Insel für Linz“ wird „UfA“ – abgeleitet aus dem Wortspiel Urfahr und Ufer, in Ergänzung: für Alle! Somit entsteht aus den Anfangsbuchstaben das Kürzel „UfA“, eben wie das Ufer. Und fix ist schon jetzt: Das „UfA“ wird ordentlich grün. Aus den Teilbereichen zwischen den Anlegeplätzen in der Uferzone wird ein Grünraum, dazu werden aber auch einige Bereiche auf der eigentlichen Fläche begrünt. Im östlichen Teil soll zudem eine Wasserbucht entstehen. „Spätestens im Sommer sollten die Planungen abgeschlossen sein, darum könnte die Umgestaltung noch heuer über die Bühne gehen“, so Hein.