Danielle Spera spricht über ihre Corona-Erkrankung

Im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema „Ein Jahr Pandemie in Österreich“ hat Danielle Spera, die Direktorin des jüdischen Museums Wien und ehemalige „Zeit im Bild“-Moderatorin, über Details ihrer Corona-Erkrankung gesprochen. Sie habe einen „relativ milden Verlauf“ gehabt, leide aber bis heute an Spätfolgen. Ihren Mann habe es so schwer erwischt, dass er ins Spital habe müssen. „Es gibt kein Muster“ bei dieser Erkrankung, so Spera.