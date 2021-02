„Mortal Kombat“: Der erste Trailer zum neuen Film

„Mortal Kombat“ markiert das Spielfilmdebüt des australischen Werbefilmers Simon McQuoid. Produziert wurde der Streifen, der Mitte April in die Kinos kommen soll, von James Wan („Conjuring“-Filmreihe, „Aquaman“), Todd Garner („Storm Hunters“, „Catch Me!“), Regisseur McQuoid und E. Bennett Walsh („Men in Black: International“, „The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro“). Regie führte McQuoid nach einem Drehbuch von Greg Russo und Dave Callaham („Wonder Woman 1984“). Die Geschichte stammt von Oren Uziel („Mortal Kombat: Rebirth“) und Russo, und basiert auf dem von Ed Boon und John Tobias entwickelten Videospiel.