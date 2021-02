Bei Eisstock-EM ist auch Olympia großes Thema

Viel Sitzfleisch brauchen sie in der Corona-Zeit - die Eisstockschützen. Die Staatsmeisterschaft der Weitschützen Ende Jänner war die erste Wintermeisterschaft in dieser Saison. Der Lockdown versperrt die Eisflächen. Die EM der Weitenjäger in Südtirol am Ritten wird an diesem Wochenende - auf Wunsch des internationalen Verbandspräsidenten Christian Lindner (D) - aber durchgepeitscht. Bei der EM hoffen die Verbandsbosse auf weitere gute Gespräche mit den Vertretern des Nationalen Olympischen Komitees - denn 2026 könnte der Eisstocksport bei den Winterspielen anerkannt sein.