Bordelle wollen mit eigenen Teststraßen aufsperren

Während aufgrund der Maßnahmen in Rotlichtlokalen also tote Hose herrscht, blüht die illegale Prostitution in Privatwohnungen auf – samt negativen Begleiterscheinungen: Die Frauen befinden sich außerhalb der gesundheitlichen Kontrolle, was für alle Seiten eine Gefahr birgt. Auch gewaltsame Übergriffe sind keine Seltenheit.