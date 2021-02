Prostitution: Bordelle zu, Hausbesuche erlaubt

Hausbesuche nur mit Corona-Test oder FFP2-Maske

Anders sieht das in der Wohnung der Prostituierten aus. Diese sei nämlich „als Arbeitsort zu qualifizieren“, so das Gesundheitsministerium. Im Falle eines „unmittelbaren Kundenkontakts“ muss also entweder ein negativer Corona-Test nachgewiesen und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, oder eben eine FFP2-Maske, wenn man keinen Test gemacht hat.