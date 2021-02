Rätselralley in den Frühling

Wir befinden uns noch immer im Lockdown, und viele Menschen zieht es vermehrt nach draußen. Deshalb hat man sich in Rust einen Spaziergang „mit Mehrwert“ für die Betriebe der Gemeinde überlegt. An verschiedensten interessanten Standorten in der Freistadt wird einerseits über die Geschichte der Gemeinde und andererseits über die dort beheimateten Betriebe informiert. Zusätzlich zu den spannenden Fakten über Rust kann man auch an einem Quiz teilnehmen und wertvolle Preise gewinnen.