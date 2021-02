Desinfektionslampe soll Sicherheit bieten

In der Gemeinde Nickelsdorf hat man sich ausführlich mit dem Schutz von Mitarbeitern und Besuchern in Covid-Zeiten auseinandergesetzt und sich schließlich nach einer Testphase mit einer Musterlampe für die LumeeLamp entschieden. In Abwesenheit von Personen desinfiziert sie Räume, Objekte und Oberflächen, sind Menschen im Raum, wird die Luft gefiltert und desinfiziert. Jetzt sorgen Lampen in den Büros der Mitarbeiter und im Bereich Parteienverkehr sowie in jeder Klasse der Volksschule für ein Mehr an Sicherheit.