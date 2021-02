Warnung vor Cyber-Kriminellen

Hart von der Corona-Krise und den Lockdowns getroffen sind zahlreiche Unternehmen im Burgenland. Die Politik unterstützt die Firmen mit Hilfspaketen. Doch leider gibt es auch Kriminelle, die die Verzweiflung der Gewerbetreibenden ausnutzen, falsche Hoffnungen wecken und dabei womöglich noch größeren Schaden anrichten. Derzeit kursiert eine nahezu perfekt gefälschte Mail, die an mehrere Kleinunternehmer im Burgenland gegangen ist. Angeblicher Absender: das Sozialministerium. Darin heißt es: „Es kann ab sofort Antrag auf Überbrückungshilfe III gestellt werden.“ Außerdem werden erste Zahlungen in Höhe von „bis zu 400.000 Euro“ in Aussicht gestellt (siehe Faksimile in unserer heutigen Printausgabe). Insgesamt stehe Unternehmen bis Ende Juni 2021 „staatliche Unterstützung in Höhe von monatlich bis zu 1,5 Millionen Euro zu“. Das Gelde müsse „nicht zurückgezahlt“ werden. Ein entsprechendes Antragsformular ist als „ZIP-Datei“ beigefügt. Darin dürfte sich ein Virus verbergen. „Auf gar keinen Fall solche Anhänge ungeprüft öffnen. Stattdessen empfehlen wir, im Anlassfall auf der Website der Behörde nachzusehen, ob das versprochene Angebot dort auch so publiziert ist“, raten etwa die IT-Experten von „Reelworx“.