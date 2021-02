Habichtskäuze bezogen in Schönbrunn ihr neues Heim

Platz für die Käuze gibt es reichlich, die Voliere ist 127 Quadratmeter groß und hat eine Höhe von bis zu zehn Metern. Doch nicht nur in luftigen Höhen werden Tiere künftig zu sehen sein, sondern auch am Boden. In einem künstlich angelegten Bach wird man in Zukunft auch Feuersalamander beobachten können.