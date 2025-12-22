Milan gegen Como steigt doch nicht in Australien!

Das Spiel der italienischen Fußball-Meisterschaft zwischen Topklub AC Milan und Como 1907, Verein des ÖFB-Teamverteidigers Stefan Posch, findet im Februar doch nicht in Perth in Australien statt!
Darauf einigten sich die Serie A und die westaustralische Regierung am Montag einvernehmlich. Grund für die Absage seien finanzielle Risiken wegen zusätzlicher Auflagen, die der asiatische Fußball-Verband (AFC) kurzfristig auferlegt habe, erklärten die involvierten Parteien.
Die Partie der 24. Runde findet am 8. Februar während der Olympischen Winterspiele in Norditalien statt, in der Milan-Heimstätte steigt zwei Tage zuvor die Olympia-Eröffnungsfeier.
„Wir bedauern das Scheitern dieses Projekts und sind fest davon überzeugt, dass dies eine verpasste Chance für die internationale Förderung des italienischen Fußballs ist“, kommentierte Ezio Simonelli, der Präsident der Serie A.
Die Fans hatten die Idee stark kritisiert. Im Oktober war bereits der Plan der spanischen Liga verworfen worden, die Partie zwischen dem FC Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.