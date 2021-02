Kurz-Termin bei Novomatic „nicht mit Kanzler Kurz“

Angebliche Intervention vom Ex-Novomatic-Eigentümer

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) begründet ihren Verdacht und die damit verbundene Hausdurchsuchung unter anderem damit, dass Blümel angeblich durch Intervention des damaligen Novomatic-Geschäftsführers Harald Neumann ein Treffen zwischen Kanzler Kurz und Novomatic-Eigentümer Graf herbeigeführt habe. Blümel bezeichnete die Vorwürfe wiederholt als „falsch“ und „einfach zu widerlegen“. Seit Kurz und er bei der ÖVP in den Führungspositionen (im Bund und in der Wiener Landespartei) aktiv seien, habe es keine Spenden von Glücksspiel-, Tabak- oder Waffenkonzernen mehr an die ÖVP oder an ÖVP-nahe Vereine gegeben.