Mark Keller: „Meine Frau ist ein Pflegefall“

Momentan pendle er zwischen dem Bodensee und Köln, so Keller. In der Metropole am Rhein lebe nämlich seine Freundin Anna, mit der er „schon mehrere Jahre“ liiert und „sehr glücklich“ ist. Ihre Beziehung halten die beiden sehr privat, wollen das auch in Zukunft so fortführen. Nur so viel gibt der 55-Jährige preis: „Sie ist eine tolle Frau mit einem großen Herzen. Ich bin sehr dankbar, dass sie es schon so lange mit mir aushält, denn ich bin ja ständig unterwegs. Sie unterstützt mich sehr.“