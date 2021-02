Feller: „Bei einer WM so was, das ist ein Witz“

Technik-Ass Manuel Feller fühlt sich bereit, es schon erfolgreichen Teamkollegen wie Marco Schwarz und Vincent Kriechmayr bei der WM in Cortina d‘Ampezzo gleichzutun. Nicht gefallen haben ihm die in einem Kreuzfeuer der Kritik mündenden Parallelbewerbe. „Bei einer WM so was, das ist ein Witz“, so Feller. (Im Video oben hören Sie, was ÖSV-Damen-Rennsportleiter Christian Mitter von den Parallelbewerben hält.)