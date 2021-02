Deutscher Liga-Boss attackiert spanische Top-Klubs

Die finanziellen Probleme einiger würde auch die Eliteliga nicht lösen, meinte Seifert. „Wäre ich ein Investor, würde ich mich fragen, ob sie die richtigen Partner sind“, so der 51-jährige Top-Manager. „Am Ende werden sie dieses Geld verbrennen, so wie sie es in den letzten Jahren verbrannt haben“, fügte Seifert bei einem von der Financial Times ausgerichteten Fußball-Branchengipfel hinzu. Seifert riet, dass der europäische Fußball mit dem Verband UEFA die Machbarkeit der Einführung von Gehaltsobergrenzen prüfen solle, um die Kosten in Schach zu halten.