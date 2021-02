Trubel am Campingplatz Unzufriedenheit bei Pächter

Dem Lärm entfliehen und ein wenig Erholung finden – das hoffen viele Menschen, die es auf Campingplätze zieht. Für einen der Pächter scheint das Verweilen im Storchencamp in Purbach jedoch mehr an Abenteuerurlaub zu erinnern. Er bemängelt die Zustände in der Freizeitoase. Die Betreiber weisen die Kritik zurück.