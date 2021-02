Beauty-Salon bietet gratis eigene Teststraße an

„Wir hatten in der Vorwoche nur 50 Prozent des normalen Umsatzes. Viele Kunden hatten entweder keinen Termin für einen kostenlosen Antigen-Test ergattert oder sind nicht mobil genug, um in andere Ortschaften zu fahren“, sagt Nicole Tiefenthaler, Inhaberin des Beauty-Salons „Innstyle“ in Altheim. Die Sorge um ihren Dienstleistungsbetrieb ließ bei ihr die Idee reifen, eine eigene Teststraße zu organisieren. „Da man dafür aber auch eine ärztliche Leitung benötigt, habe ich meine Schwester Melanie gefragt, die Kardiologin im Krankenhaus Ried ist. Sie hilft jetzt in ihrer Freizeit bei mir mit.“