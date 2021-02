Österreichweit 536 positive Selbsttests an Schulen

An den Schulen sind am Montag und Mittwoch bei österreichweit insgesamt 1,3 Millionen „Nasenbohrer“-Selbsttests 536 positive Ergebnisse verzeichnet worden. Das teilte das Bildungsministerium am Mittwochnachmittag in einer Stellungnahme mit. Betroffen davon sind 364 Schüler und 172 Lehrer. Die meisten positiven Resultate gab es in Wien mit 250 und Niederösterreich mit 103.