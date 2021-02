Ansturm auf Gratis-Corona-Tests in Apotheken

Für 48 Stunden mehr Freiheit

So funktioniert der Gratis-Test in der Apotheke: Melden Sie sich telefonisch für einen Termin in der Apotheke Ihrer Wahl an. Nehmen Sie zu Ihrem Testtermin die E-Card mit. Der Abstrich wird von einem Apotheker unter Einhaltung der Schutz- und Hygienevorkehrungen gemacht. Verwendet werden Antigentests, die eine CE-Kennzeichnung aufweisen und vom Hersteller für einen Nasen/Rachen-Abstrich bestimmt wurden.