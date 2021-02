Paris Hilton: Die Mutter aller It-Girls ist 40

Hilton sorgte für Tumulte am Opernball

2007 beglückte Paris Hilton sogar Richard Lugner als Stargast am Opernball und sorgte für wahre Tumulte im Haus am Ring. Trotz Bodyguards konnte sich die Hotel-Erbin keinen einzigen Schritt in der Oper bewegen, ohne dass sich Kamerateams und Fotografen ohne Rücksicht auf Verluste auf sie stürzten. Als sie das erste Mal versuchte, den Weg zur amerikanischen Botschafterin anzutreten, wurde sie von ihrer besorgten Mutter unter dem Hilfeschrei „Oh Gott, sie wollen uns töten“ flugs wieder zurück in die sichere Loge gezogen.