Paris Hilton: Tränen bei Rede über Folter-Internat

In einer aufwühlenden Rede sprach Paris Hilton nun über den Horror, den sie in jenem Internat erleben musste, in das ihre Eltern sie geschickt hatten, weil sie ihre Tochter daheim nicht mehr unter Kontrolle hatten. „Mein Name ist Paris Hilton, ich bin eine überlebende von institutionellem Missbrauch und ich spreche heute im Namen von Hunderttausenden von Kindern, die derzeit in Pflegeheimen in den USA leben“, so Hilton laut „People“-Magazin vor Gericht in Utah.