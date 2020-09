Hilton: „Es war eine elektronische Vergewaltigung“

Misshandlungen in Schule führten zu toxischen Beziehungen

Schuld an dieser toxischen Beziehung mit Rick Salomon, aber auch weiteren Beziehungen, in denen Hilton Missbrauch erlebt hatte, gibt die 39-Jährige den Misshandlungen, die sie in ihrer Schule über sich ergehen lassen musste. „Ich hätte wohl nie so jemanden (wie Rick Salomon, Anm.) in mein Leben gelassen. Ich lernte die schrecklichste Person kennen, die ich treffen konnte, und wäre ich nicht in diese Schule gegangen, hätte ich den Gedanken, ihn in mein Leben zu lassen, wohl nicht gehegt. Diese Schule hat meine weiteren Beziehungen beeinflusst“, erklärt Paris ebenfalls in den Interviews zu ihrer Doku.