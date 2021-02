Mutation B.1.1.7 erhöht Sterberisiko um bis zu 60%

Das offizielle britische Beratungsgremium NERVTAG (die Abkürzung steht für New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group), das die Regierung in London mit Analysen unterstützt, fasste demnach Ende vergangener Woche in einer aktuellen Lagebeschreibung auf der Basis mehrerer Studien aus England, Wales und Schottland die Situation so zusammen: In Summe komme man auf ein um etwa 40 bis 60 Prozent erhöhtes Morbiditäts- („Krankheitslast“; Anm.) und Mortalitätsrisiko bei B.1.1.7-Erregern.