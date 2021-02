Kaum bio: Nur 5 Prozent des Kaffees empfehlenswert

Der Greenpeace-Marktcheck hat sich im Februar die Kaffee-Produkte der Supermärkte unter die Lupe genommen. Mehr als die Hälfte des Kaffees wird jedoch in umweltschädlichen Kapseln, Tabs und Pads verpackt. Hier hat sich der Negativtrend in den letzten Jahren sogar verschärft. Waren es im Jahr 2018 noch 50 Prozent, so sind es heute bereit 53 Prozent. Das lässt die Müllberge weiter wachsen.