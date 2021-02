Türkei, Madrid: Iren buchen Arzttermine im Ausland

Tausende Iren sind in jüngster Zeit - trotz eines geltenden Urlaubsverbots wegen der Coronavirus-Pandemie - ins Ausland geflogen. Angeblich um Arzttermine in Madrid, Barcelona oder gar in Marokko wahrzunehmen, wie am Dienstag das Internet-Portal „Politico“ berichtete. Sie nutzten dazu ein Schlupfloch in der irischen Gesetzgebung: Reisen ins Ausland sind nämlich erlaubt, wenn sie gesundheitlich notwendig sind.