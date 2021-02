Bisher 1375 Mutationsfälle in Österreich bestätigt

Britische Variante am häufigsten in Wien

Die meisten Fälle der britischen Mutation gibt es laut AGES-Bericht mit 471 in Wien, gefolgt von 189 im Burgenland, 177 in Salzburg und 115 in Niederösterreich. 74 Nachweise von B.1.1.7. gab es bisher in Tirol, 30 in Kärnten, 14 in Oberösterreich und nur einen nachgewiesenen Fall in Vorarlberg.