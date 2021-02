„PCR-Tests statt Sequenzierung für Mutationssuche“

Besonders die rasche Verbreitung der britischen und südafrikanischen Virusvariante bereitet in Sachen Pandemiebekämpfung derzeit einige Sorgen. Robert Strassl, Leiter der Abteilung für Klinische Virologie am Klinischen Institut für Labormedizin der Medizinischen Universität Wien sagte dazu am Mittwochabend: „Es muss so schnell wie möglich festgestellt werden können, ob es sich bei einer Infektion um diese hochansteckenden Varianten handelt. Nur wenn man weiß, wie verbreitet diese Varianten sind, können rasch sinnvolle pandemiepolitische Lenkungsmaßnahmen in die Wege geleitet werden."