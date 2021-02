Könnten Blaualgen Astronauten Sauerstoff liefern?

Lokale Ressourcen für Astronauten wichtig

Mit einem Lebenserhaltungssystem auf Basis von Cyanobakterien könnte die Crew auf lokale Ressourcen zurückgreifen und so die Abhängigkeit von der Erde stark reduzieren, schreiben die Forscher mit Blick auf Pläne führender Raumfahrtbehörden, in der Zukunft astronautische Missionen zum Mars anzustreben, in der Fachzeitschrift „Frontiers in Microbiology“.