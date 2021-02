Mit Granaten zur Polizei gegangen

Einen gehörigen Schock hat ein Mann den Beamten einer Polizeiinspektion verpasst: Der Burgenländer hatte die Zeit während des Lockdowns genutzt, um ein Haus in Schützen am Gebirge auszuräumen. Dabei war er in dem alten Gebäude auch auf zwei Werfergranaten gestoßen, die offenbar aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs stammten.