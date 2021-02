Fernstes Objekt des Sonnensystems: Bahn errechnet

Im Zuge der Suche nach einem neunten Planeten haben Forscher im Jahr 2018 das am weitesten entfernte Objekt unseres Sonnensystems entdeckt. In Anlehnung an einen erst kurz zuvor entdeckten Himmelskörper mit dem Spitznamen „FarOut“ (was übersetzt „weit draußen“ bedeutet, Anm.) wurde das neu entdeckte Objekt „FarFarOut“ (weit, weit draußen) getauft. Nun ist es Astronomen gelungen, die Umlaufbahn dieses Objektes, das mittlerweile den offiziellen Katalognamen 2018 AG37 erhalten hat, zu bestimmen.