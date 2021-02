Kärntner Drauradweg ist europaweit unter den Top 3

Der Drauradweg (R1) verbindet die vier Länder Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien. 510 Kilometer- 222 davon in Kärnten - führt er in mehreren Tagesetappen vomToblacher Feld in Südtirol bis an die kroatisch-slowenische Grenzebei Varaždin bzw. Legrad. Er ist einheitlich beschildert, bestens ausgebaut mit Asphalt und Feinschotterbelag und fpührt durch eine abwechslungsreiche Berg-Badeseen-Landschaft.