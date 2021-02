Haselsteiner appelliert an Blümel für Notvergabe

Ohne Notvergabe geht es nicht, so Haselsteiner am Dienstag. Ansonsten müsste die Westbahn ab Anfang nächster Woche die Züge um mehr als die Hälfte reduzieren. Umsatz und Passagierzahlen seien seit dem ersten Lockdown auf zehn bis 30 Prozent eingebrochen im Vergleich zu „normalen Zeiten“. Daher fahre das Unternehmen nun Verluste ein. Die Eigentümer seien bereit, diese zur Hälfte abzudecken, aber die andere Hälfte müsse vom Staat kommen. Denn es sei auch im Interesse des Staates, mehr Züge auf der Strecke zu haben. Mehr Züge bedeuteten auch, dass der Mindestabstand von zwei Metern in den Zügen eingehalten werden könne.