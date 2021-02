ÖBB und Westbahn reduzieren Strecke Wien-Salzburg

„Notvergabe an Jobgarantie knüpfen“

Die Zustimmung für den Antrag auf Verlängerung der Notvergabe sei bisher ohne Angabe von Gründen ausgeblieben. „Unter solchen Bedingungen kann nicht gewährleistet werden, dass gemäß der Corona-Schutzmaßnahmen ausreichend Abstand in den Zügen gehalten werden kann“, warnt auch der Vorsitzende des Fachbereichs Eisenbahn in der Gewerkschaft vida, Günter Blumthaler. „Die Verlängerung der Notvergabe muss außerdem an Jobgarantien geknüpft sein.“ Das Finanzressort indes spielt den Ball zurück: „Zuständig für das Thema ist das Verkehrsministerium“, heißt es lapidar.