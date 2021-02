Gewessler drängt auf Geld für Westbahn-Strecke

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat bisher nicht reagiert. Schon am Wochenende verteidigten ÖVP-Politiker jedoch das Auslaufen der Notvergabe für die Westbahn-Strecke und forderten einen „Ordnungsruf“ der Verkehrsministerin an die ÖBB. Der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) erklärte am Montag, man lasse sich „von der ÖBB nicht erpressen. Das Staatsunternehmen schrieb auch in Corona-Zeiten schwarze Zahlen. Wir erwarten uns daher, dass in dieser für alle schwierigen Zeit auch nicht rentable Verkehre von der ÖBB weiter gefahren werden“, so Schnöll in einer Mitteilung.