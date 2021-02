Streit um Sparplan auf der Westbahn eskaliert

Der schwarze Landesrat Ludwig Schleritzko sparte am Wochenende nicht mit Kritik an der grünen Verkehrsministerin, Leonore Gewessler siehtindes das türkise Finanzressort gefragt. Die Roten schießen ganz allgemein gegen die ganze Bundesregierung, und auch aus der blauen Ecke heißt es nun: „Parteiinterne Konflikte dürfen nicht weiter auf dem Rücken der Pendler ausgetragen werden“, wettert der freiheitliche Verkehrssprecher Dieter Dorner. Seit Jänner liege das Ansuchen der ÖBB um Verlängerung der Zuschüsse bei den zuständigen Ministerien in Wien, heißt es. Dorner: „Wie kommen Tausende niederösterreichische Arbeitnehmer, Pendler und Schüler dazu, ein stark reduziertes Zugangebot auf der Westbahnstrecke vorzufinden, nur weil Finanzminister Blümel auf den Hilfsgeldern sitzt und nicht bereit ist, die notwendige Finanzierung sicherzustellen?“