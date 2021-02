Rapid: „Ausschluss spielte Altach in die Karten!“

Ausgerechnet im letzten Spiel vor dem großen Schlager gegen Red Bull Salzburg ist Rapids Siegesserie in der Bundesliga gestoppt worden. Trotz langer Überzahl und einiger Topchancen reichte es am Samstag beim bisherigen Schlusslicht SCR Altach nur zu einem 0:0, weshalb sich der Rückstand auf Spitzenreiter Red Bull Salzburg auf drei Punkte vergrößerte. „Der Ausschluss hat Altach in die Karten gespielt“, ist der Frust bei Didi Kühbauer und Co. groß.