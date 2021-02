Gmunden baut mit Derby-Sieg Tabellenführung aus

Das dritte Oberösterreich-Derby der Saison brachte erstmals einen Auswärtssieg. Gmunden untermauerte mit dem Erfolg in Wels im letzten BSL-Spiel vor der Nationalteam-Pause die Spitzenposition. Die Swans gaben zwar im dritten Viertel den Zehn-Punkte-Pausenvorsprung zwischenzeitlich aus der Hand, fingen sich aber auch ohne ihren am Oberschenkel verletzten Guard Daniel Friedrich wieder und behielten im spannenden Finish die Oberhand. Ein wichtiger Faktor beim bereits fünften Erfolg hintereinander in der Liga war die Überlegenheit am Rebound.