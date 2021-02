Auböck holt sich in England Olympia-Berechtigung!

Der Niederösterreicher siegte bei einem internationalen Meeting in Manchester am Freitag in 3:48,04 Min. über 400 m Kraul. Über 1.500 m Kraul belegte der 24-Jährige in 15:11,51 Min. Platz zwei. Auböck hat damit die Berechtigung, bei Olympia auch über diese Strecke zu starten. Über 400 und 800 m Kraul war er bereits fix für Tokio qualifiziert gewesen