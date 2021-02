Gedanken zur aktuellen Schieflage der Kulturnation

Kollateralschäden

Christian Schmidt geht es in seiner Kritik nicht nur um den Umgang mit dem reichen kulturellen Erbe Österreichs. Es geht ihm vor allem um die, die es am Leben halten und weiterentwickeln. Mozart wird auch diese Krise überstehen. Aber was ist mit all den Künstlern, Komponisten, Interpreten? Und was macht es mit den Menschen, die jetzt um den Kulturgenuss gebracht werden? „Natürlich ist das eine schwierige Abwägungsfrage zwischen Freiheit und Sicherheit. Aber das Gleichgewicht stimmt nicht mehr. Die Kollateralschäden, die derzeit anfallen, werden zu wenig beachtet. Man kann nur hoffen, dass hier nichts unwiederbringlich verloren geht.“ Denn Kunst, so hat es Nikolaus Harnoncourt schon formuliert, ist viel mehr als eine hübsche Zuwaage. Sie ist essenziell für das Menschsein.