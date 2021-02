Mutter in Russland setzte Kinder nackt in Wald aus

Eine unfassbare Tat hat sich in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau ereignet. Bei eisigen Temperaturen soll eine Mutter ihre drei Kinder unbekleidet in einem Wald ausgesetzt haben, alle erlitten Erfrierungen. Die 33-Jährige habe beabsichtigt, die kleinen Kinder dadurch in der Nacht auf Freitag zu töten, teilten die Ermittler mit.