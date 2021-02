Polizisten retten Schwäne von Floridsdorfer Brücke

Keinen optimalen Rastplatz haben sich zwei Schwäne Donnerstagfrüh in Wien ausgesucht. Ausgerechnet am ersten Fahrstreifen der Floridsdorfer Brücke sowie auf den nicht minder gefährlichen Straßenbahnschienen hatten es sich die beiden Wasservögel bei durchaus knackigen Temperaturen gemütlich gemacht - und damit für Stau im Morgenverkehr gesorgt. Zwei Polizisten platzierten das gefiederte Duo kurzerhand um und brachten es in Sicherheit.