Handball: Westwien muss Europacup-Spiele absagen

Westwien hat die Achtelfinal-Spiele im Handball-European-Cup gegen den schwedischen Klub Ystads IF wegen neuer Corona-Infektionen im Kader abgesagt! Wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde, wurden drei Spieler vor den ursprünglich für Freitag und Samstag in der Südstadt angesetzten Partien positiv getestet. Ystads steigt damit kampflos ins Viertelfinale auf.