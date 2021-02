„The Last of Us“: Cast für TV-Serie steht fest

In die Rolle der Ellie schlüpft demnach die 17-jährige britische Schauspielerin Bella Ramsey, Fans der HBO-Erfolgsserie „Game of Thrones“ bereits als Lyanna Mormont bekannt. Ihr als Aufpasser in der Rolle des Joel zur Seite stehen wird Pedro Pascal, wie Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, dem Spielestudio hinter „The Last of Us“, am Donnerstag via Twitter verriet.