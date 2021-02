WM-Silber! Alessandro Hämmerle knapp geschlagen

Dorthin schaffte es auch der Niederösterreicher Jakob Dusek. Wie Hämmerle belegte der 24-Jährige in seinem Achtelfinal-Heat Rang zwei - hinter dem Franzosen Merlin Surget. Im Viertelfinale arbeitete sich Dusek, der mittlerweile in Tirol lebt, sukzessive nach vorne. Bei Zwischenzeit eins noch auf Rang drei kämpfte er sich engagiert nach vorne und konnte seinen Lauf am Ende sogar noch vor Surget gewinnen und in die Runde der letzten acht einziehen.