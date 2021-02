Ski-WM LIVE: Super-G der Herren ab 13 Uhr

Super-G-Siege bei den zwei jüngsten Weltcup-Stationen in Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen haben Kriechmayr in eine Favoritenrolle gehievt, die er auch annimmt. Der Oberösterreicher führt in der Disziplinwertung und verteidigt zudem die Silbermedaille, die er 2019 in Aare in der Disziplin gewann. Weltmeister war der Südtiroler Dominik Paris.