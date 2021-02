Lucky Luke: Western-Ikone feiert 75. Geburtstag

Man sieht ihm sein fortgeschrittenes Alter nicht an: Lucky Luke, der Mann, der schneller zieht als sein Schatten, Schrecken aller Viehdiebe und Falschspieler, der Mustercowboy, der die gefährlichsten Banditen in die Knie zwingt, wird am 14. November unglaubliche 75 Jahre alt! 2021 wird deshalb zur richtigen Geburtstagsparade für die Western-Ikone - mit einem großen, bunten Strauß an tollen Neuveröffentlichungen, darunter mit Sicherheit eines der Comic-Highlights des Jahres, wenn sich Kult-Zeichner Ralph König des Cowboys annimmt!