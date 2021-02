Investor bei der Austria unmittelbar vor Einstieg!

Die Suche der Wiener Austria nach einem Investor befindet sich offenbar vor dem Abschluss! Markus Kraetschmer, Vorstand des Fußball-Bundesligisten, kündigte konkrete Ergebnisse für die kommenden Tage an. „Wir haben klar gesagt, dass wir bis Ende Februar fertig sein müssen mit den Gesprächen, weil wir ja Unterlagen brauchen für die Lizenzierung“, sagte Kraetschmer am Mittwoch in einem Sky-Interview.