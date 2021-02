Von der Leyen will schnellere Impfstoff-Zulassung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Zulassung von Corona-Impfstoffen in Europa beschleunigen. Dies kündigte sie am Mittwoch in einer Rede im Europaparlament an. Die EU-Arzneimittelagentur EMA soll dazu schneller die Daten klinischer Impfstofftests bekommen, sagte die konservative Politikerin. Dazu werde ein europäisches Netzwerk gegründet. Zudem arbeite die Gesundheitskommissarin an einem Rechtsrahmen, um die Impfstoffe so rasch wie möglich zu untersuchen.